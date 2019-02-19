Названо галузі з найбільшою кількістю неофіційно влаштованих працівників

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Найбільше неофіційно влаштованих працівників є у сфері торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу. Про це повідомив голови Державної служби України з питань праці Роман Чернега, передає УНН.

“На сьогодні ми бачимо найвищий ризик незадекларованої праці у таких галузях економіки: торгівля, діяльність готелів і ресторанів, будівництво, промисловість і сільське господарство ”, - повідомив Чернега

Він зазначив, що за підсумками 2018 року у сфері торгівлі, діяльності ресторанів та готелів було виявлено 4 789 неофіційно влаштованих осіб, у будівництві – 4 035 осіб, у промисловості – 2 933 людини, а в сільському господарстві – 1 802 неофіційно влаштованих працівників.

Раніше УНН повідомляв, в Україні понад 25 тисяч людей працюють не офіційно.

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