Названы области с наибольшим количеством неофициально устроенных работников

"На сегодня мы видим высокий риск незадекларированной работы в таких отраслях экономики: торговля, деятельность гостиниц и ресторанов, строительство, промышленность и сельское хозяйство", - сообщил Чернега



Он отметил, что по итогам 2018 года в сфере торговли, деятельности ресторанов и гостиниц было обнаружено 4789 неофициально устроенных человек, в строительстве - 4035 человек, в промышленности - 2933 человека, а в сельском хозяйстве - 1802 неофициально устроенных работников.



Ранее сообщал УНН, в Украине более 25 000 человек работают не официально.