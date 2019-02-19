В Україні понад 25 тисяч людей працюють неофіційно

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Державна служба зайнятості виявила понад 25 тисяч працівників без належного оформлення трудових відносин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час публічного звіту за підсумками 2018 року, передає УНН.

“25 179 працівників допущено до робити без належного оформлення трудових відносин”, - повідомив Чернега.

За його словами, Державна служба зайнятості проводить роз’яснювальні роботи з роботодавцями, аби запобігти такій тіньовій праці.

“Ми взяли на себе завдання зменшити кількість працівників, які працюють в тіні, яким виплачується заробітна плата в конвертах і збільшити кількість населення, яке працює офіційно. І за результатами інформацйно-роз’яснювальної роботи охоплено 25 777 роботодавців”, - додав він.

Він зазначив, що для міжнародних інвесторів, які заходять в Україну існування тіньового ринку праці є неприпустимим, адже ті, хто перебуває в тіні не сплачують податків, а це створює неоднакові умови для конкуренції та неоднакові умови для створення робочих місць.

Раніше УНН повідомляв, в Україні продовжує зростати безробіття.

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