В Украине более 25 тысяч человек работают неофициально
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Государственная служба занятости выявила более 25 тысяч работников без надлежащего оформления трудовых отношений. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега во время публичного отчета по итогам 2018 года, передает УНН.
"25179 работников допущено к работе без надлежащего оформления трудовых отношений", - сообщил Чернега.
По его словам, Государственная служба занятости проводит разъяснительные работы с работодателями, чтобы предотвратить такой теневой труд.
"Мы взяли на себя задачу уменьшить количество работников, которые работают в тени, которым выплачивается заработная плата в конвертах и увеличить количество работающего населения официально. И по результатам информацйно-разъяснительной работы охвачено 25777 работодателей", - добавил он.
Он отметил, что для международных инвесторов, которые заходят в Украину существования теневого рынка труда недопустимо, ведь те, кто находится в тени не платят налогов, а это создает неравные условия для конкуренции и неодинаковые условия для создания рабочих мест.
Ранее УНН сообщал, в Украине продолжает расти безработица.