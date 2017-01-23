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Держпраці слідкуватиме за виплатою мінімалки у розмірі 3,2 тис. грн

Держпраці слідкуватиме за виплатою мінімалки у розмірі 3,2 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Державна служба України з питань праці слідкуватиме за тим, чи немає порушень на підприємствах при виплаті мінімальної заробітної плати у розмірі 3,2 тис. грн. Про це сказав голова Держпраці Роман Чернега, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Саме на Держпраці покладена відповідальність контролю за дотриманням трудового законодавства. Такий контроль здійснюють в основному інспектори територіальних органів Держпраці, що є в кожному обласному центрі. Слід зазначити, що ці функції інспектори виконували і до підняття мінімальної зарплатні. Під час планових та позапланових перевірок державний інспектор має право перевірити, чи не відбувається порушень на підприємстві щодо виплати мінімальної зарплатні”, — сказав Р.Чернега.

Він зазначив, що є вичерпний перелік підстав, за якими інспектор має право позапланово перевірити те чи інше підприємство.

Р.Чернега також вважає, що виведення Держпраці з під дії мораторію на перевірки — логічне рішення, адже одночасно підвищити мінімальну зарплатню і забрати важелі наглядової діяльності могло б мати негативні наслідки саме для працівників.

Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що жорстко контролюватиме виплату 3,2 тис. грн мінімалки.

Як повідомляв УНН, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3 тис. 200 грн.

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