Держпраці слідкуватиме за виплатою мінімалки у розмірі 3,2 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Державна служба України з питань праці слідкуватиме за тим, чи немає порушень на підприємствах при виплаті мінімальної заробітної плати у розмірі 3,2 тис. грн. Про це сказав голова Держпраці Роман Чернега, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Саме на Держпраці покладена відповідальність контролю за дотриманням трудового законодавства. Такий контроль здійснюють в основному інспектори територіальних органів Держпраці, що є в кожному обласному центрі. Слід зазначити, що ці функції інспектори виконували і до підняття мінімальної зарплатні. Під час планових та позапланових перевірок державний інспектор має право перевірити, чи не відбувається порушень на підприємстві щодо виплати мінімальної зарплатні”, — сказав Р.Чернега.
Він зазначив, що є вичерпний перелік підстав, за якими інспектор має право позапланово перевірити те чи інше підприємство.
Р.Чернега також вважає, що виведення Держпраці з під дії мораторію на перевірки — логічне рішення, адже одночасно підвищити мінімальну зарплатню і забрати важелі наглядової діяльності могло б мати негативні наслідки саме для працівників.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що жорстко контролюватиме виплату 3,2 тис. грн мінімалки.
Як повідомляв УНН, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3 тис. 200 грн.