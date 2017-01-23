Гоструда будет следить за выплатой минималки в размере 3,2 тыс. грн

"Именно на Гоструда возложена ответственность контроля за соблюдением трудового законодательства. Такой контроль осуществляют в основном инспекторы территориальных органов Гоструда, которые есть в каждом областном центре. Следует отметить, что эти функции инспекторы выполняли и до поднятия минимальной зарплаты. Во время плановых и внеплановых проверок государственный инспектор имеет право проверить, не происходят ли нарушения на предприятии по выплате минимальной зарплаты", - сказал Р.Чернега.

Он отметил, что есть исчерпывающий перечень оснований, по которым инспектор имеет право внепланово проверить то или иное предприятие.

Р.Чернега также считает, что вывод Гоструда из под действия моратория на проверки - логичное решение, ведь одновременно повысить минимальную зарплату и забрать рычаги надзорной деятельности могло бы иметь негативные последствия именно для работников.

Напомним, В.Гройсман заявил, что будет жестко контролировать выплату 3,2 тыс. грн минималки.

Как сообщал УНН, с 1 января 2017 г. минимальная заработная плата составляет 3 тыс. 200 грн.