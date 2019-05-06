Заборгованість із зарплати у приватному секторі сягає понад 2 мільярди гривень

ukru
22 березня, 17:51 • 76253 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 119458 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 102937 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 102824 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 86018 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101410 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151130 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167918 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154803 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246484 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1 м/с
38 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 30958 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 54687 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 42646 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 43295 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 55349 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163116 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246485 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209702 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194540 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 56569 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53182 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 68900 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 49263 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 80977 перегляди
Актуальне
Заборгованість із зарплати у приватному секторі сягає понад 2 мільярди гривень

Заборгованість із зарплати у приватному секторі сягає понад 2 мільярди гривень

Київ • УНН

 • 10484 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Загальна заборгованість з виплат заробітної плати у підприємствах державної форми власності становить близько 5 мільйонів гривень, а ось борги по виплаті у приватному секторі сягають понад 2 мільярдів гривень. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту УНН розповів голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.

"Сьогодні це (заборгованість зі зарплати у підприємствах бюджетної сфери – ред.) близько 5 мільйонів гривень, у кількох областях, у Черкаській і Закарпатській, в галузях освіти й медицини. У минулому році гостро стояло питання виплат у медичній сфері в Івано-Франківській області у гірських районах. Там доходило до страйків, пікетів та перекриття доріг. Ми намагаємось вплинути на ситуацію спілкуючись з керівництвом підприємств, де виникає ця заборгованість. Але у бюджетній сфері, зрозуміло, що більше ніж прийти поговорити (з керівництвом – ред.), провести інспекційну бесіду і, можливо, ще притягнути до відповідальності керівника, ми вплинути не можемо, оскільки фінансування йде з державного бюджету", - розповів Чернега.

Водночас він зазначив, що процес погашення боргів у підприємствах державної сфери динамічний: "Борги гасяться, тобто, десь вони виникають, а в деяких підприємствах вони гасяться і слава Богу. Ми можемо вирішувати це питання зверненнями на Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (комісія при Міністерстві соціальної політики), ми ведемо цей моніторинг і намагаємось таким чином вплинути на ситуацію шляхом використання різних способів, здебільшого використовуючи привентивні заходи".

За словами голови Держпраці станом на сьогодні в Україні вже більше 2 мільярдів заборгованості з виплати заробітної плати у приватному секторі, з них 700 мільйонів – це заборгованість, яка тягнеться впродовж 10 - 15 років підприємствами боржниками-банкрутами.

"Наразі, на жаль, зростання боргів триває на приватних підприємствах через відсутність певного роду замовлень, відсутність обігових коштів. Є неприємні випадки, коли власник чи директор підприємства вирішує собі ці питання: кошти поставити на рахунок, орудувати ними, нарощувати відсотки, а людям борги не платити. Тоді, ми дуже жорстоко вживаємо заходів, результати перевірок надаємо до правоохоронних органів і ті відкривають на них кримінальні справи. Були випадки, коли саме за борги (зі заробітної плати – ред.) засуджували за ґрати", - розповів він.

Аби уникнути таких радикальних заходів, як от ув’язнення через заборгованість з виплати зарплати, у Держпраці застосовують превентивні заходи: роз’яснення, проведення круглих столів та інформування бізнесу, в тому числі і приватного, про те, що така заборгованість може нести за собою певну відповідальність, а порушення виплати заробітної плати тягне за собою штраф 10 мінімальних заробітних плат – це більше 40 тисяч гривень за одного працівника.

Як повідомляв УНН, Державна служба України з питань праці слідкуватиме за тим, чи немає порушень на підприємствах при виплаті мінімальної заробітної плати у розмірі 3,2 тис. грн.

Нагадаємо, станом на середину лютого 2019 року 554 підприємства-боржники погасили заборгованість по зарплаті на суму майже 641 млн грн перед 104 249 працівниками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,002.72