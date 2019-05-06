Заборгованість із зарплати у приватному секторі сягає понад 2 мільярди гривень

"Сьогодні це (заборгованість зі зарплати у підприємствах бюджетної сфери – ред.) близько 5 мільйонів гривень, у кількох областях, у Черкаській і Закарпатській, в галузях освіти й медицини. У минулому році гостро стояло питання виплат у медичній сфері в Івано-Франківській області у гірських районах. Там доходило до страйків, пікетів та перекриття доріг. Ми намагаємось вплинути на ситуацію спілкуючись з керівництвом підприємств, де виникає ця заборгованість. Але у бюджетній сфері, зрозуміло, що більше ніж прийти поговорити (з керівництвом – ред.), провести інспекційну бесіду і, можливо, ще притягнути до відповідальності керівника, ми вплинути не можемо, оскільки фінансування йде з державного бюджету", - розповів Чернега.



Водночас він зазначив, що процес погашення боргів у підприємствах державної сфери динамічний: "Борги гасяться, тобто, десь вони виникають, а в деяких підприємствах вони гасяться і слава Богу. Ми можемо вирішувати це питання зверненнями на Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (комісія при Міністерстві соціальної політики), ми ведемо цей моніторинг і намагаємось таким чином вплинути на ситуацію шляхом використання різних способів, здебільшого використовуючи привентивні заходи".



За словами голови Держпраці станом на сьогодні в Україні вже більше 2 мільярдів заборгованості з виплати заробітної плати у приватному секторі, з них 700 мільйонів – це заборгованість, яка тягнеться впродовж 10 - 15 років підприємствами боржниками-банкрутами.



"Наразі, на жаль, зростання боргів триває на приватних підприємствах через відсутність певного роду замовлень, відсутність обігових коштів. Є неприємні випадки, коли власник чи директор підприємства вирішує собі ці питання: кошти поставити на рахунок, орудувати ними, нарощувати відсотки, а людям борги не платити. Тоді, ми дуже жорстоко вживаємо заходів, результати перевірок надаємо до правоохоронних органів і ті відкривають на них кримінальні справи. Були випадки, коли саме за борги (зі заробітної плати – ред.) засуджували за ґрати", - розповів він.



Аби уникнути таких радикальних заходів, як от ув’язнення через заборгованість з виплати зарплати, у Держпраці застосовують превентивні заходи: роз’яснення, проведення круглих столів та інформування бізнесу, в тому числі і приватного, про те, що така заборгованість може нести за собою певну відповідальність, а порушення виплати заробітної плати тягне за собою штраф 10 мінімальних заробітних плат – це більше 40 тисяч гривень за одного працівника.



Як повідомляв УНН, Державна служба України з питань праці слідкуватиме за тим, чи немає порушень на підприємствах при виплаті мінімальної заробітної плати у розмірі 3,2 тис. грн.



Нагадаємо, станом на середину лютого 2019 року 554 підприємства-боржники погасили заборгованість по зарплаті на суму майже 641 млн грн перед 104 249 працівниками.