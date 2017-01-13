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Задолженность по зарплате превысила два млрд грн - С.Арбузов

Задолженность по зарплате превысила два млрд грн - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 11601 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Только по официальным данным задолженность по заработной плате в Украине составляет более 2 млрд грн. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пока власти во вполне некрасовской манере рассуждает, кому станет жить хорошо в нынешнем году, поскольку и пик кризиса пройден, и зарплату минимальную накрутили вдвое, экономика продолжает преподносить сюрпризы.

Например, задолженность по заработной плате снова превысила психологическую отметку в 2 млрд грн. И, кстати, если бы в начале 2015 года Госстат не «похимичил»с отчетностью по Донбассу, то эта цифра уже бы перевалила за 3 млрд. гривен. ", - отметил он.

По его словам, от невыплат зарплат тяжелее всего приходится работникам обрабатывающих производств (42% от общей суммы задолженности по заработной плате), значительные долги также в транспортных (9,6%) и строительных (4,2%) областях.

"В ответ на нестабильную политическую ситуацию, высокую стоимость энергоносителей, негативное влияние курсового фактора, происходит рост задолженности по заработной плате и планируется сокращение персонала", - подчеркнул политик.

Ежеквартальный опрос предприятий их деловых ожиданий подтверждает негативную тенденцию, заметил С.Арбузов.

"Опрошенные НБУ руководители в ближайшие 12 месяцев ожидают снижения числа занятых, баланс ответов снова стал отрицательным (-4,3 в 4 квартале этого года). Хотя в предыдущих двух кварталах на предприятиях считали, что процесс сокращений остановлен и начнется осторожный рост количества работников ", - отметил он.

По мнению С.Арбузова, столь резкая смена настроений вызвана именно заявлениями правительства о внезапном росте минимальной заработной платы.

"Поскольку государство ослабло и способно только на «махание шашкой» с экранов телевизоров, работники опасаются возвращать зарплату через суд. Люди боятся вступать в конфликт с работодателем, чтобы не потерять рабочее место. Ведь уровень безработицы сохраняется на исторически высоких уровнях (10,3% среди мужчин трудоспособного возраста в 3 квартале 2016 года, по методологии МОТ).

Ситуация может ухудшиться, если в ближайшее время не оказать централизованную государственную поддержку бизнесу. И только после этих реальных шагов навстречу предпринимателям смысл усиливать наказания работодателей за нарушение сроков и порядка оплаты труда ", - резюмировал экс-первый вице-премьер.

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