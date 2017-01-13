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Заборгованість із зарплати перевищила два млрд грн - С.Арбузов

Заборгованість із зарплати перевищила два млрд грн - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 11601 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Тільки за офіційними даними заборгованість із заробітної плати в Україні становить понад 2 млрд грн. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Поки влада в цілком некрасівській манері міркує, кому стане жити добре в нинішньому році, оскільки і пік кризи пройдений, і зарплату мінімальну накрутили вдвічі, економіка продовжує підносити сюрпризи.

Наприклад, заборгованість із заробітної плати знову перевищила психологічну позначку в 2 млрд грн. І, до речі, якби на початку 2015 року Держстат не „похімічив“ зі звітністю по Донбасу, то ця цифра вже б перевалила за 3 млрд гривень”, — зазначив він.

За його словами, від невиплат зарплат найважче доводиться працівникам обробних виробництв (42% від загальної суми заборгованості із заробітної плати), значні борги також у транспортних (9,6%) і будівельних (4,2%) галузях.

“У відповідь на нестабільну політичну ситуацію, високу вартість енергоносіїв, негативний вплив курсового фактора, відбувається зростання заборгованості із заробітної плати і планується скорочення персоналу”, — підкреслив політик.

Щоквартальне опитування підприємств щодо ділових очікувань підтверджує негативну тенденцію, зауважив С.Арбузов.

“Опитані НБУ керівники в найближчі 12 місяців очікують зниження числа зайнятих, баланс відповідей знову став негативним (-4,3 в 4 кварталі цього року). Хоча в попередніх двох кварталах на підприємствах вважали, що процес скорочень зупинений і почнеться обережне зростання кількості працівників”, — зазначив він.

На думку С.Арбузова, настільки різка зміна настроїв викликана саме заявами уряду про раптове зростання мінімальної заробітної плати.

“Оскільки держава ослабла і здатна лише на „махання шашкою“ з екранів телевізорів, працівники побоюються повертати зарплату через суд. Люди бояться вступати в конфлікт з роботодавцем, щоб не втратити робоче місце. Адже рівень безробіття зберігається на історично високих рівнях (10,3% серед чоловіків працездатного віку в 3 кварталі 2016 року, за методологією МОП).

Ситуація може погіршитися, якщо найближчим часом не надати централізовану державну підтримку бізнесу. І тільки після цих реальних кроків назустріч підприємцям є сенс посилювати покарання роботодавців за порушення строків та порядку оплати праці”, — резюмував екс-перший віце-прем’єр.

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