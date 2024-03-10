Заболеваемость скарлатиной в Одесской области увеличивается

В Одесской области растет заболеваемость скарлатиной, за два месяца зарегистрировали 61 случай сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Детали

В 2023 году было зафиксировано 182 случая скарлатины, что на 2,6 раза превышает показатель 2022 года. Большинство больных (97%) - дети до 17 лет, с наибольшим количеством случаев в возрастной группе 5-9 лет (56%). Случаи заболевания были зафиксированы почти на всех административных территориях области.

В этом году был зафиксирован 61 случай скарлатины среди детей, включая один случай, приведший к смерти из-за осложнений.

Специфическое лечение скарлатины отсутствует. Диагноз устанавливается на основе эпидемиологических данных, клинических симптомов и результатов лабораторных анализов.

Профилактика заболевания включает в себя раннее выявление и изоляцию источника инфекции. Лиц, заболевших скарлатиной, рекомендуется содержать в изоляции в течение 24 часов после приема первой дозы антибиотика. В случаях, когда антибиотик не был назначен, изоляцию рекомендуется продлить на 21 день.

Напомним

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