Заболеваемость скарлатиной в Одесской области увеличивается

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  140870 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  141977 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  142846 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  181511 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  97039 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109324 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111003 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108490 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109567 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130837 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  158142 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  163863 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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8 марта 2024, 11:45  •  181511 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  193581 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  197150 просмотра

Заболеваемость скарлатиной в Одесской области увеличивается

В Одесской области в 2023 году было зарегистрировано 182 случая скарлатины, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, из них 61 случай среди детей, в том числе один летальный случай из-за осложнений.

Здоровье •   •  11814 просмотра
Заболеваемость скарлатиной в Одесской области увеличивается

Япония и США обсуждают оборонное сотрудничество для увеличения объемов помощи Украине - СМИ

Япония и США обсуждают сотрудничество с целью предоставления Украине большего количества боеприпасов, что потенциально ослабит ограничения Токио на военный экспорт и поможет расширить американский арсенал вооружений для Украины.

Война •   •  17106 просмотра
Япония и США обсуждают оборонное сотрудничество для увеличения объемов помощи Украине - СМИ

"Нельзя капитулировать перед злом": президент Латвии ответил на заявление Папы о "белом флаге" для Украины

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс раскритиковал заявление Папы Франциска, который предложил Украине вести переговоры с Россией, заявив, что "нельзя капитулировать перед лицом зла".

Война •   •  17086 просмотра
"Нельзя капитулировать перед злом": президент Латвии ответил на заявление Папы о "белом флаге" для Украины

Ватикан прокомментировал заявление Папу о белом флаге

Папа Франциск призывает к переговорам между Украиной и Россией с целью прекращения войны, используя "белый флаг" как символ прекращения военных действий и достижения перемирия путем дипломатических усилий на пути к справедливому и длительному миру.

политика •   •  15231 просмотра
Ватикан прокомментировал заявление Папу о белом флаге

россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: по меньшей мере девять человек ранены, среди них ребенок

В Донецкой области в результате российских обстрелов 9 получили ранения, в том числе ребенок, повреждены жилые и нежилые здания во многих населенных пунктах.

Война •   •  16715 просмотра
россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: по меньшей мере девять человек ранены, среди них ребенок

Польские фермеры временно сняли блокаду с пункта пропуска "Краковец"

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец", позволив пересечь границу около 600 украинских грузовиков, которые ранее там застряли, но продолжают блокировать движение на 5 других направлениях, где около 1700 грузовиков все еще стоят в очереди на украинско-польской границе.

Экономика •   •  20668 просмотра
Польские фермеры временно сняли блокаду с пункта пропуска "Краковец"

В россии вспыхнул пожар на газопроводе в тюменской области

Масштабный пожар вспыхнул на газопроводе в ханты-мансийском автономном округе тюменской области в россии.

Общество •   •  19210 просмотра
В россии вспыхнул пожар на газопроводе в тюменской области

Войска рф повредили подстанцию на Запорожье, но дефицита электроэнергии не предвидится - Минэнерго

россияне повредили оборудование на подстанции "Укрэнерго" в Запорожской области и газораспределительные сети в Харьковской области, но потребители не остались без электроэнергии и газоснабжения.

Война •   •  17567 просмотра
Войска рф повредили подстанцию на Запорожье, но дефицита электроэнергии не предвидится - Минэнерго

Украинским коридором в Черном море воспользовались уже более тысячи кораблей - посол США

Более 1000 судов вышли из украинских черноморских портов, транспортируя почти 30 миллионов тонн грузов, включая зерно, на мировые рынки, несмотря на продолжающуюся войну с россией.

Война •   •  20138 просмотра
Украинским коридором в Черном море воспользовались уже более тысячи кораблей - посол США

россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 29 взрывов из минометов и РСЗО по нескольким населенным пунктам.

Война •   •  19941 просмотра
россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА