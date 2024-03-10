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Захворюваність на скарлатину в Одеській області збільшується

Київ • УНН

 • 39880 перегляди

В Одеській області у 2023 році було зареєстровано 182 випадки скарлатини, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, з них 61 випадок серед дітей, у тому числі один летальний випадок через ускладнення.

Захворюваність на скарлатину в Одеській області збільшується

В Одеській області зростає захворюваність на скарлатину, за два місяці зареєстрували 61 випадок повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише УНН.

Деталі

У 2023 році було зафіксовано 182 випадки скарлатини, що на 2,6 рази перевищує показник 2022 року. Більшість хворих (97%) - діти до 17 років, з найбільшою кількістю випадків у віковій групі 5-9 років (56%). Випадки захворювання були зафіксовані майже на всіх адміністративних територіях області.

У цьому році було зафіксовано 61 випадок скарлатини серед дітей, включаючи один випадок, що призвів до смерті через ускладнення.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз встановлюється на основі епідеміологічних даних, клінічних симптомів та результатів лабораторних аналізів.

Профілактика захворювання включає в себе раннє виявлення та ізоляцію джерела інфекції. Осіб, що захворіли на скарлатину, рекомендується утримувати в ізоляції протягом 24 годин після прийому першої дози антибіотика. У випадках, коли антибіотик не був призначений, ізоляцію рекомендується продовжити на 21 день.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів призначив Ігоря Копача заступником міністра охорони здоров'я та звільнив Інну Солодку з посади державного секретаря МОЗ.

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