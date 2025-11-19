Заблудились во время снегопада в Патагонии: пятерых туристов нашли мертвыми
Пять туристов погибли в результате сильной снежной бури в чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне. Среди погибших двое немцев, двое мексиканцев и один гражданин Великобритании, еще четверо пропавших без вести найдены живыми.
В результате сильной снежной бури в чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне, расположенном на юге Патагонии, погибли пять туристов. Еще четверо пропавших без вести найдены живыми, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Хосе Антонио Руис, представитель президента в южном регионе Магальянес в Чили, сообщил, что начались переговоры с представителями стран происхождения погибших для организации репатриации их тел.
Погибли два немца, два мексиканца и один гражданин Великобритании, сообщили власти, добавив, что суровые погодные условия затрудняют поиск тел.
"Выражаю глубочайшие соболезнования", - написал президент Габриэль Борич в социальных сетях семьям погибших. "Знайте, что в эти трудные времена вы можете рассчитывать на полную поддержку и сотрудничество со стороны чилийских властей и государственных учреждений".
Гильермо Руис, делегат президента провинции Ультима-Эсперанса, сообщил журналистам, что туристы заблудились неподалеку от лагеря Лос-Перрос в национальном парке, куда можно добраться только за четыре-пять часов пешком от ближайшей доступной точки на машине.
На этот район обрушилась снежная буря, вызвавшая сплошную белую мглу, а скорость ветра превышала 193 км/ч, что эквивалентно урагану третьей категории.
Добавим
Национальный парк Торрес-дель-Пайне с его горными вершинами и субполярными лесами занимает площадь около 1810 квадратных километров и ежегодно принимает сотни тысяч посетителей.