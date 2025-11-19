Заблудились во время снегопада в Патагонии: пятерых туристов нашли мертвыми

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7672 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10730 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13914 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21062 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27936 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40371 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22582 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24887 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25231 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22462 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21893 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26831 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14805 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23575 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13605 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7686 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13921 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23703 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40374 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6750 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26936 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39506 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53373 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75196 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Заблудились во время снегопада в Патагонии: пятерых туристов нашли мертвыми

Киев • УНН

 • 3638 просмотра

Пять туристов погибли в результате сильной снежной бури в чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне. Среди погибших двое немцев, двое мексиканцев и один гражданин Великобритании, еще четверо пропавших без вести найдены живыми.

Заблудились во время снегопада в Патагонии: пятерых туристов нашли мертвыми

В результате сильной снежной бури в чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне, расположенном на юге Патагонии, погибли пять туристов. Еще четверо пропавших без вести найдены живыми, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хосе Антонио Руис, представитель президента в южном регионе Магальянес в Чили, сообщил, что начались переговоры с представителями стран происхождения погибших для организации репатриации их тел.

Погибли два немца, два мексиканца и один гражданин Великобритании, сообщили власти, добавив, что суровые погодные условия затрудняют поиск тел.

"Выражаю глубочайшие соболезнования", - написал президент Габриэль Борич в социальных сетях семьям погибших. "Знайте, что в эти трудные времена вы можете рассчитывать на полную поддержку и сотрудничество со стороны чилийских властей и государственных учреждений".

Гильермо Руис, делегат президента провинции Ультима-Эсперанса, сообщил журналистам, что туристы заблудились неподалеку от лагеря Лос-Перрос в национальном парке, куда можно добраться только за четыре-пять часов пешком от ближайшей доступной точки на машине.

На этот район обрушилась снежная буря, вызвавшая сплошную белую мглу, а скорость ветра превышала 193 км/ч, что эквивалентно урагану третьей категории.

В Чили спасатели ищут туристов, заблудившихся во время снегопада в Патагонии18.11.25, 21:10 • 3735 просмотров

Добавим

Национальный парк Торрес-дель-Пайне с его горными вершинами и субполярными лесами занимает площадь около 1810 квадратных километров и ежегодно принимает сотни тысяч посетителей.

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Чили
Мексика
Великобритания
Германия