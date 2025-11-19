Заблукали під час снігопаду у Патагонії: п'ятьох туристів знайшли мертвими
Київ • УНН
П'ять туристів загинули внаслідок сильної снігової бурі в чилійському національному парку Торрес-дель-Пайне. Серед загиблих двоє німців, двоє мексиканців та один громадянин Великої Британії, ще четверо зниклих безвісти знайдені живими.
Внаслідок сильної снігової бурі в чилійському національному парку Торрес-дель-Пайне, розташованому на півдні Патагонії, загинули п'ять туристів. Ще четверо зниклих безвісти знайдені живими, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Хосе Антоніо Руїс, представник президента у південному регіоні Магальянес у Чилі, повідомив, що розпочалися переговори з представниками країн походження загиблих для організації репатріації їхніх тіл.
Загинули два німці, два мексиканці і один громадянин Великої Британії, повідомила влада, додавши, що суворі погодні умови ускладнюють пошук тіл.
"Висловлюю найглибші співчуття", - написав президент Габріель Борич у соціальних мережах сім'ям загиблих. "Знайте, що у ці важкі часи ви можете розраховувати на повну підтримку та співпрацю з боку чилійської влади та державних установ".
Гільєрмо Руїс, делегат президента провінції Ультіма-Есперанса, повідомив журналістам, що туристи заблукали неподалік табору Лос-Перрос у національному парку, куди можна дістатися лише за чотири-п'ять годин пішки від найближчої доступної точки на машині.
На цей район обрушилася снігова буря, що викликала суцільну білу імлу, а швидкість вітру перевищувала 193 км/год, що еквівалентно урагану третьої категорії.
У Чилі рятувальники шукають туристів, які заблукали під час снігопаду в Патагонії18.11.25, 21:10 • 3562 перегляди
Додамо
Національний парк Торрес-дель-Пайне з його гірськими вершинами і субполярними лісами займає площу близько 1810 квадратних кілометрів і щорічно приймає сотні тисяч відвідувачів.