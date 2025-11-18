У Чилі рятувальники шукають туристів, які заблукали під час снігопаду в Патагонії
Київ • УНН
Рятувальники розшукують сімох туристів, зниклих безвісти під час потужної снігової бурі в чилійському національному парку Торрес-дель-Пайні. Загинули щонайменше двоє мексиканців, пошуки ускладнює погана погода.
Рятувальники розпочали пошуки групи туристів, які зникли безвісти під час потужної снігової бурі в національному парку Торрес-дель-Пайне в Чилі, що в південному регіоні Патагонії, внаслідок якої, за повідомленнями ЗМІ, загинули щонайменше двоє мексиканців, передає УНН із посиланням на Reuters.
Серед жертв була жінка, яка померла після евакуації, повідомляє місцевий телеканал T13.
Гільєрмо Руїс, делегат президента від південної чилійської провінції Ультіма-Есперанса, повідомив телеканалу T13, що рятувальники все ще намагаються знайти сімох людей, але погана погода ускладнює пошуки.
Туристи загубилися неподалік табору Лос-Перрос у національному парку, до якого, за словами Руїса, можна дістатися лише за чотири-п'ять годин від найближчої доступної точки на машині.
На цей район обрушилася снігова буря із сильним вітром, швидкість якого перевищувала 193 км/год (120 миль/год), що еквівалентно урагану третьої категорії.
Додамо
Національний парк Торрес-дель-Пайне з його гірськими вершинами і приполярними лісами займає площу близько 1810 квадратних кілометрів (700 квадратних миль) і щорічно приймає сотні тисяч відвідувачів.