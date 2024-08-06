Забил до смерти осужденного в колонии: в Хмельницкой области пойдет под суд заключенный

В Хмельницкой области будут судить заключенного исправительной колонии, который забил до смерти другого осужденного, сообщили во вторник в Хмельницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении заключенного Шепетовской исправительной колонии по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - указано в сообщении.

Преступление, как отмечается, мужчина совершил в мае этого года в Шепетовской исправительной колонии.

"Установлено, что между двумя осужденными возникла ссора. Во время спора обвиняемый нанес другому заключенному многочисленные удары деревянной палкой по конечностям и голове. Пострадавший получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, которая находится на территории колонии, но впоследствии он умер", - рассказали в прокуратуре.

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