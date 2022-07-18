Обеспечение газом и расширение полномочий НБУ: налоговый комитет поддержал ряд важных решений

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"По результатам сегодняшнего заседания комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины принято решение рекомендовать парламенту принять:



Законопроект №7465-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине за основу и в целом.



Законопроект №7428-2 о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по обеспечению стабильного функционирования рынка природного газа в течение действия военного положения и последующего восстановления во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками", - сообщил Гетманцев в Telegram.



Детали

По словам нардепа, законопроект №7465-1 предусматривает:



предоставление Национальному банку Украины права вести во время особого периода в определенном им порядке счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;



дополнение функции Национального банка по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;



наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной остановке деятельности кредитного союза и урегулировать вопрос возобновления деятельности кредитного союза после периода его остановки;



предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре с целью определения особенностей функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и осуществления ликвидации банков в условиях военного положения или во время особого периода;



частичное возобновление предоставления поднадзорными Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), другой информации и документов и обнародования этой отчетности.



"Комитетом единогласно отозван Ковалев А.И. с должности председателя подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака", - отметил также нардеп.