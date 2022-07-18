Забезпечення газом та розширення повноважень НБУ: податковий комітет підтримав низку важливих рішень

Цитата

"За результатами сьогоднішнього засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України ухвалено рішення рекомендувати парламенту прийняти:



Законопроект №7465-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні за основу та в цілому.



Законопроект №7428-2 про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками", - повідомив Гетманцев у Telegram.



Деталі

За словами нардепа, законопроект №7465-1 передбачає:



надання Національному банку України право вести під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;



доповнення функції Національного банку України щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;



наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки та врегулювати питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення;



надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;



часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.



"Комітетом одноголосно відкликано Ковальова О.І. з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну", - зазначив також нардеп.