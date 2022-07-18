Забезпечення газом та розширення повноважень НБУ: податковий комітет підтримав низку важливих рішень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що Верховній Раді рекомендовано ухвалити законопроекти про роботу фінансового сектора та забезпечення газом під час воєнного стану. Також комітет одноголосно відкликав підозрюваного у держзраді Олексія Ковальова з посади голови підкомітету, пише УНН.
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"За результатами сьогоднішнього засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України ухвалено рішення рекомендувати парламенту прийняти:
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- Законопроект №7465-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні за основу та в цілому.
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- Законопроект №7428-2 про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками", - повідомив Гетманцев у Telegram.
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Деталі
За словами нардепа, законопроект №7465-1 передбачає:
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- надання Національному банку України право вести під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
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- доповнення функції Національного банку України щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
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- наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки та врегулювати питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення;
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- надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;
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- часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.
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"Комітетом одноголосно відкликано Ковальова О.І. з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну", - зазначив також нардеп.