Арестованный в аннексированном Крыму Е.Панов не получил большую часть писем от родственников

Это стало известно после визита в СИЗО члена Общественной организации наблюдательной комиссии Москвы Зои Световой. Заключенный сообщил ей, что деньги на его счет в СИЗО пришли, а с передачами возникли сложности. Родственники при поддержке общественных организаций и активистов передавали несколько посылок, однако большинство из них Е.Панов так и не получил. Также он не получал и писем от родственников.

Напомним, Е.Панов находится под стражей по подозрению Федеральной службой безопасности России в причастности к подготовке диверсии и терактов на полуострове, вместе с ним в СИЗО находится житель аннексированного Крыма Андрей Захтея .