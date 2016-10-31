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Заарештований в анексованому Криму Є.Панов не отримав більшу частину листів від родичів

Заарештований в анексованому Криму Є.Панов не отримав більшу частину листів від родичів

Київ • УНН

 • 9295 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українець Євгеній Панов, який наразі перебуває в московському СІЗО “Лефортово”, не отримав більшу частину передач та листів від родичів, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Це стало відомо після візиту в СІЗО члена Громадської організації спостережної комісії Москви Зої Свєтової. Ув’язнений повідомив їй, що гроші на його рахунок у СІЗО прийшли, а з передачами виникли складності. Родичі за підтримки громадських організацій та активістів передавали декілька посилок, проте більшість з них Є.Панов так і не отримав. Також він не отримував і листів від родичів.

Нагадаємо, Є.Панов перебуває під вартою через підозру Федеральною службою безпеки Росії в причетності до підготовки диверсії та терактів на півострові, разом з ним у СІЗО перебуває житель анексованого Криму Андрій Захтея.

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