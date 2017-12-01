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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 24863 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32776 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32472 просмотра

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За звание "Учитель года-2018" поборются более пять тысяч педагогов

За звание "Учитель года-2018" поборются более пять тысяч педагогов

Киев  •  УНН

 • 8919 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. За звание "Учитель года-2018", конкурс на которое стартует в декабре, в первом туре будет соревноваться 5401 педагогический работник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В декабре стартует всеукраинский конкурс "Учитель года-2018", в котором за звание лучшего будут соревноваться учителя немецкого языка, физики, украинского языка и литературы, физической культуры. Принимать участие в первом (районном/городском) туре будет 5401 педагогический работник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшее количество участников зарегистрировано в номинации "Украинский язык и литература" - 1961. Также за победу в своих номинациях будут бороться 1546 учителей физической культуры, 1200 - физики, 694 - немецкого языка.

В этом году впервые к конкурсу присоединились преподаватели общеобразовательной подготовки учреждений профессионального образования перед перед высшими образовательными учреждениями, в целом 68 человек.

Самыми активными участниками первого тура оказались учителя из сельской местности. Таких педагогов зарегистрировалось 2406. Еще 647 - из поселков городского типа и 2348 - из городов. Объединенные территориальные общины представляют 456 педагогов.

Среди конкурсантов - представители учебных заведений различных типов: общеобразовательные школы (3360), специализированные школы (318), учебно-воспитательные комплексы (1059), гимназии (422), лицеи (155), коллегиумы (23), учреждения профессионального (профессионально-технического) образования (63), учреждения профессионального образования перед высшими образовательными учреждениями - 5. В 602 заведениях - углубленное изучение предмета, с которого проходит нынешний конкурс.

Большинство участников - учителя-женщины (3937), мужчин - 1464.

Напомним, МИД и Минобразования планируют увеличить финансирование украинских школ за рубежом.

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