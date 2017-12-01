За звання "Вчитель року-2018" позмагаються понад п'ять тисяч педагогів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За звання "Вчитель року-2018", всеукраїнський конкурс на яке стартує у грудні, у першому турі змагатиметься 5401 педагогічний працівник. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міносвіти.
"У грудні стартує всеукраїнський конкурс “Учитель року - 2018”, в якому за звання найкращого змагатимуться вчителі німецької мови, фізики, української мови та літератури, фізичної культури. Участь у першому (районному/міському) турі братиме 5401 педагогічний працівник", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільшу кількість учасників зареєстровано у номінації “Українська мова та література” - 1961. Також перемогу в своїх номінаціях виборюватимуть 1546 вчителів фізичної культури, 1200 - фізики, 694 - німецької мови.
Цього року вперше до конкурсу долучились викладачі загальноосвітньої підготовки закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, загалом 68 осіб.
Найактивнішими учасниками першого туру виявилися вчителі з сільської місцевості. Таких педагогів зареєструвалося 2406. Ще 647 - з селищ міського типу і 2348 - з міст. Об’єднані територіальні громади представляють 456 педагогів.
Серед конкурсантів - представники навчальних закладів різних типів: загальноосвітні школи (3360), спеціалізовані школи (318), навчально-виховні комплекси (1059), гімназії (422), ліцеї (155), колегіуми (23), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (63), заклади фахової передвищої освіти - 5. У 602 закладах відбувається поглиблене вивчення предмета, з якого проходить цьогорічний конкурс.
Більшість учасників - вчителі-жінки (3937), чоловіків - 1464.
Нагадаємо, МЗС і Міносвіти планують збільшити фінансування українських шкіл за кордоном.