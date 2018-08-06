За жестокое убийство суд арестовал юного рецидивиста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Житель Дружковки арестован по подозрению в жестоком умышленном убийстве женщины. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.
“Суд удовлетворил ходатайство Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры и избрал мужчине, который подозревается в совершении умышленного убийства женщины, меру пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Установлено, что в ночь на 2 августа 21-летний ранее судимый житель г. Дружковки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел за гаражи малознакомую женщину и, зайдя ей за спину, начал душить руками. Когда потерпевшая потеряла сознание, нападающий повалил ее на землю и начал бить по голове кулаками и ногами.
От полученных тяжких телесных повреждений 49-летняя женщина скончалась на месте, а ее обидчик покинул место преступления.
В настоящее время, благодаря скоординированной работе правоохранителей, нападающий задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, мужчине, который зарезал 51-летнюю прохожую в Борисполе, грозит пожизненное заключение.