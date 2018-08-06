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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31262 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 95515 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121503 просмотра

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8 марта, 10:25 • 129197 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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За жестокое убийство суд арестовал юного рецидивиста

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Житель Дружковки арестован по подозрению в жестоком умышленном убийстве женщины. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.

“Суд удовлетворил ходатайство Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры и избрал мужчине, который подозревается в совершении умышленного убийства женщины, меру пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 2 августа 21-летний ранее судимый житель г. Дружковки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел за гаражи малознакомую женщину и, зайдя ей за спину, начал душить руками. Когда потерпевшая потеряла сознание, нападающий повалил ее на землю и начал бить по голове кулаками и ногами.

От полученных тяжких телесных повреждений 49-летняя женщина скончалась на месте, а ее обидчик покинул место преступления.

В настоящее время, благодаря скоординированной работе правоохранителей, нападающий задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мужчине, который зарезал 51-летнюю прохожую в Борисполе, грозит пожизненное заключение.

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