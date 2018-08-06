За жорстоке вбивство суд заарештував юного рецидивіста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Мешканця Дружківки заарештовано за підозрою у жорстокому умисному вбивстві жінки. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Донецькій області, передає УНН.
“Суд задовольнив клопотання Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури та обрав чоловіку, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства жінки, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомлення.
Установлено, що у ніч на 2 серпня 21-річний раніше судимий мешканець м. Дружківки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завів за гаражі малознайому жінку та, зайшовши їй за спину, почав душити руками. Коли потерпіла знепритомніла, нападник повалив її на землю та почав бити по голові кулаками і ногами.
Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 49-річна жінка померла на місці, а її кривдник покинув місце злочину.
На даний час, завдяки скоординованій роботі правоохоронців, нападника затримано та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, чоловіку, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне.