За выходные поступило 103 сообщения о нарушениях избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В течение трехдневных выходных, с 8 по 10 марта, в полицию поступило 103 сообщения о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные информационно-аналитическую систему "Выборы-2019".
По данным системы, на протяжении 8 марта зарегистрировано 33 сообщения о нарушениях, из них 5 уже внесены в Единый реестр досудебных расследований и составлено 2 админпротокола.
За субботу, 9 марта, зарегистрировано 46 сообщений о нарушениях. Сейчас из них 7 сообщений внесены в Единый реестр досудебных расследований, также уже составлено 2 админпротокола.
В воскресенье, 10 марта, было зарегистрировано 24 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Напомним, в связи с нарушениями избирательного законодательства с начала предвыборной кампании полицией открыто 142 уголовных производства.
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