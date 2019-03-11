За вихідні надійшло 103 повідомлення щодо порушень виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Упродовж триденних вихідних, з 8 по 10 березня, до поліції надійшло 103 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори-2019".
За даними системи, упродовж 8 березня зареєстровано 33 повідомлення про порушення, з них 5 вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та складено 2 адмінпротоколи.
За суботу, 9 березня, зареєстровано 46 повідомлень про порушення. Наразі з них 7 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, також вже складено 2 адмінпротоколи.
У неділю, 10 березня, було зареєстровано 24 повідомлення про порушення, пов’язаних з виборчим процесом.
Нагадаємо, у зв’язку з порушеннями виборчого законодавства з початку передвиборчої кампанії поліцією відкрито 142 кримінальні провадження.
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