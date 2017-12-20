За убийство любовницы мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы в Донецкой области

"Суд, учитывая позицию прокуратуры, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 12 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 29 мая 2016 39-летний житель г.Новогродовка вместе с гражданской женой и 32-летней подругой распивали спиртные напитки. Во время застолья гостя стала намекать хозяйке о том, что она и ее муж - любовники. Мужчина, во избежание конфликта, поспешил провести ее домой.

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По дороге они зашли в заброшенную квартиру, где женщина в очередной раз потребовала от любовника чтобы он ушел от жены, иначе угрожала рассказать ей о их близких отношениях. Мужчине такой вариант развития событий не понравился, и он решил убить любовницу.

Он задушил жертву, а затем, сняв с нее золотые серьги, поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления и пошел домой.

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Долгое время женщину считали без вести пропавшими. Параллельно с ее розыском отдельно расследовалось уголовное производство по факту пожара, где было обнаружено неопознанный труп. Лишь после вмешательства прокуратуры провели экспертизу, которая установила, что тело принадлежит разыскиваемой женщине. Впоследствии нашли и серьги убитой, которые преступник сдал в ломбард.