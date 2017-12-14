Вбивцю бійця АТО засудили до 13 років за гратами

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено у суді, що обвинувачений у травні 2015 року розпивав спиртні напої в компанії двох чоловіків, один з яких у званні майора Збройних сил України брав участь у проведенні АТО на території Донецької області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині з гонитвою та стріляниною затримали двох здирників

Як зазначається, будучи у нетверезому стані, чоловіки сіли у автомобіль марки "ВАЗ-2107", де між ними виник конфлікт, під час якого засуджений став душити 33-річного військовослужбовця спочатку руками, а потім - пасками безпеки. Упевнившись в тому, що останній не дихає, товариші витягли вбитого із автівки та залишили біля паркану, при цьому заволодівши належною майорові табельною зброєю – пістолетом Макарова, додали у прокуратурі.

На суді обвинувачений свою провину не визнав, але зібрані під час досудового слідства докази спростували його свідчення.

Вироком суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї) КК України, та засуджено до 13 років позбавлення волі.

Щодо іншого учасника вбивства матеріали виділено в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, росіянина, який воював на боці бойовиків "ЛНР", засудили до 15 років ув'язнення.