Росіянина, який воював на боці бойовиків "ЛНР", засудили до 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 15 років позбавлення волі росіянина, який воював на боці бойовиків "ЛНР". Про це повдомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
“За результатами судового розгляду Артемівським міськрайонним судом Донецької області постановлено обвинувальний вирок, яким громадянина Російської Федерації визнано винним у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст.58, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 КК України, та призначено реальну міру покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що громадянин РФ у місті Красний Луч в грудні 2014 року вступив у змову з активними учасниками терористичної організації “Луганська народна республіка” щодо обслуговування ним та функціонування військової техніки механізованого батальйону бойовиків “Август”.
Підозрюваний керував танком “Т-64-Б”, екіпаж якого здійснював вогневе ураження позицій сил АТО поблизу м.Санжарівка Донецької області, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження та загинули військовослужбовці Збройних Сил України.
У результаті бойового зіткнення танк “Т-64-Б”, яким він керував, було знешкоджено українськими військовими, а росіянина затримано.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, на окуповану територію Донбасу прибули ще близько 120 кадрових російських військових.