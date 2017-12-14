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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18185 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101198 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103132 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103385 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117851 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103686 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106089 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112808 просмотра

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Россиянина, воевавшего на стороне боевиков "ЛНР", приговорили к 15 годам заключения

Россиянина, воевавшего на стороне боевиков "ЛНР", приговорили к 15 годам заключения

Киев  •  УНН

 • 11493 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Артемовский городской суд Донецкой области приговорил к 15 годам лишения свободы россиянина, который воевал на стороне боевиков "ЛНР". Об этом повдомляе пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"По результатам судебного рассмотрения Артёмовским городским судом Донецкой области постановлен обвинительный приговор, которым гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст.58, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст .28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины, и назначено реальную меру наказания в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданин РФ в городе Красный Луч в декабре 2014 года вступил в сговор с активными участниками террористической организации "Луганская народная республика" по обслуживанию им и функционированию военной техники механизированного батальона боевиков "Август".

Подозреваемый руководил танком "Т-64-Б", экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО возле  г.Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

В результате боевого столкновения танк "Т-64-Б", которым он руководил, было уничтожено украинскими военными, а россиянина задержали.

Как сообщал УНН, по данным разведки, на оккупированную территорию Донбасса прибыли еще около 120 кадровых российских военных.

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