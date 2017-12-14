Россиянина, воевавшего на стороне боевиков "ЛНР", приговорили к 15 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Артемовский городской суд Донецкой области приговорил к 15 годам лишения свободы россиянина, который воевал на стороне боевиков "ЛНР". Об этом повдомляе пресс-служба ГПУ, передает УНН.
"По результатам судебного рассмотрения Артёмовским городским судом Донецкой области постановлен обвинительный приговор, которым гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст.58, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст .28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины, и назначено реальную меру наказания в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что гражданин РФ в городе Красный Луч в декабре 2014 года вступил в сговор с активными участниками террористической организации "Луганская народная республика" по обслуживанию им и функционированию военной техники механизированного батальона боевиков "Август".
Подозреваемый руководил танком "Т-64-Б", экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО возле г.Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины.
В результате боевого столкновения танк "Т-64-Б", которым он руководил, было уничтожено украинскими военными, а россиянина задержали.
Как сообщал УНН, по данным разведки, на оккупированную территорию Донбасса прибыли еще около 120 кадровых российских военных.