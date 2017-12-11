На Донбас прибули ще близько 120 російських військових кадровиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На окуповану територію Донбасу прибули ще близько 120 кадрових російських військових. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Так, за словами представника розвідки Вадима Скібіцького, росіяни будуть обіймати командні посади в 1 та 2 армійських корпусах так званих "ДНР" та "ЛНР".
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Кадровими російськими військовими комплектуються посади командирів бригад, їх заступників та командирів батальйонів.
Також зазначено, що за даними воєнної розвідки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України у складі терористично-окупаційних військ перебуває понад 3000 кадрових російських військових.