На Донбасс прибыли еще около 120 российских военных кадровиков

Так, по словам представителя разведки Вадима Скибицкого, россияне будут занимать командные должности в 1 и 2 армейских корпусах так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Кадровыми российскими военными комплектуются должности командиров бригад, их заместителей и командиров батальонов.

Также отмечено, что по данным военной разведки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины в составе террористически оккупационных войск находится свыше 3000 кадровых российских военных.