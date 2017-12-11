На Донбасс прибыли еще около 120 российских военных кадровиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На оккупированную территорию Донбасса прибыли еще около 120 кадровых российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Так, по словам представителя разведки Вадима Скибицкого, россияне будут занимать командные должности в 1 и 2 армейских корпусах так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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Кадровыми российскими военными комплектуются должности командиров бригад, их заместителей и командиров батальонов.
Также отмечено, что по данным военной разведки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины в составе террористически оккупационных войск находится свыше 3000 кадровых российских военных.