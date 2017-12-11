Бойовики на Донбасі відновили набір осіб, які мають судимість
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За даними розвідки Міністерства оборони України, з початку грудня бойовики на Донбасі відновили набір осіб, які мають судимість. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"З початку грудня російсько-окупаційні війська відновили набір осіб, які мали судимість. Це спричинює збільшенню випадків самовільного полишення позицій і не бойових втрат, в тому числі, пов'язаних з вживанням наркотичних речовин", - повідомив Мотузяник.
Так, за словами Мотузяника, за першу декаду грудня було зафіксовано 5 випадків самовільного полишення позицій новобранцями, а також смерть одного бойовика внаслідок передозування наркотичними речовинами.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 2 українських військових отримали поранення, ще 3 – контузію.