За минулу добу в зоні АТО постраждали 5 українських військових

“Двоє українських військових отримали поранення внаслідок обстрілу під Авдіївкою, ще троє отримали контузії біля населених пунктів Піски та Лозове. Всіх постраждалих доставлено в пункти надання медичної допомоги, наразі їх життю нічого не загрожує”, — повідомив Мотузяник.

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Також, за словами Мотузяника, всього протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілів позицій Збройних сил України, з них 20 на Луганському напрямку, 15 на Донецькому. Відмічено, що 22 рази українським військовим довелось відкривати вогонь у відповідь.