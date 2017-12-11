За прошедшие сутки в зоне АТО пострадали 5 украинских военных

"Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела в Авдеевка, еще трое получили контузии у населенных пунктов Пески и Лозовое. Всех пострадавших доставили в пункты оказания медицинской помощи, пока их жизни ничего не угрожает," - сообщил Мотузяник.

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Также, по словам Мотузяника, всего за прошедшие сутки было зафиксировано 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 20 на Луганском направлении, 15 на Донецком. Отмечено, что 22 раза украинским военным пришлось открывать огонь.