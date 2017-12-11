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Боевики в Донбассе возобновили набор лиц, имеющих судимость

Боевики в Донбассе возобновили набор лиц, имеющих судимость

Киев  •  УНН

 • 8815 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. По данным разведки Министерства обороны Украины, с начала декабря боевики на Донбассе возобновили набор лиц, имеющих судимость. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала декабря российско-оккупационные войска возобновили набор лиц, имеющих судимость. Это вызывает увеличение случаев самовольного оставления позиций и не боевых потерь, в том числе, связанных с употреблением наркотических веществ", - сообщил Мотузяник.

Так, по словам Мотузяника, за первую декаду декабря было зафиксировано 5 случаев самовольного оставления позиций новобранцами, а также смерть одного боевика в результате передозировки наркотическими веществами.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 украинских военных получили ранения, еще 3 - контузию.

Украинские Национальные Новости

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