Боевики в Донбассе возобновили набор лиц, имеющих судимость

"С начала декабря российско-оккупационные войска возобновили набор лиц, имеющих судимость. Это вызывает увеличение случаев самовольного оставления позиций и не боевых потерь, в том числе, связанных с употреблением наркотических веществ", - сообщил Мотузяник.

Так, по словам Мотузяника, за первую декаду декабря было зафиксировано 5 случаев самовольного оставления позиций новобранцами, а также смерть одного боевика в результате передозировки наркотическими веществами.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 украинских военных получили ранения, еще 3 - контузию.