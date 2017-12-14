На Донеччині з гонитвою та стріляниною затримали двох здирників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Слов’янську на Донеччині з гонитвою та стріляниною затримано чоловіків, які вимагали у місцевого жителі гроші. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Донецької прокуратури.
Як зазначається, 11 грудня до поліції звернувся 24-річний місцевий житель з повідомленням про те, що малознайомі чоловіки з погрозами застосування насильства вимагають у нього грошові кошти. І якщо спочатку він "відкупався" від них за 500 грн, то останній раз вони затребували сплатити їм 5 тис. грн.
Вже 13 грудня, коли потерпілий передав чоловікам частину грошей у сумі 2 тис. грн, під час затримання поліцією вони спробували втікти з місця злочину на автомобілі "ВАЗ-2108". Однак, опинившись заблокованими автомобілем поліції та врізавшись у інший автомобіль, були змушені тікати.
Для їх затримання працівники поліції застосували травматичну зброю, оснащену гумовими кулями, в результаті чого один з правопорушників, 34-річний неодноразово судимий житель Слов’янська, отримав травматичні поранення обох ніг та його доставили до травматологічного відділення міської лікарні.
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Під час огляду автомобіля вилучено грошові кошти в сумі 2 тис. грн, ніж, телескопічний кийок та предмет, схожий на пневматичний пістолет. Належність вказаних речей встановлюється.
Наразі обох чоловіків затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слов’янська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у листопаді поліція затримала 42 високопосадовців-хабарників.