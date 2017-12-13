У Києві оголосили в розшук підозрюваного у грабежах на вокзалі поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокуратура оголосила у розшук поліцейського, який підозрюється у вчиненні серії грабежів на столичному вокзалі, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"За постановою столичної прокуратури оголошено в розшук працівника патрульної поліції, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні серії грабежів під час несення служби на території Центрального залізничного вокзалу міста Києва", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, 27-річного лейтенанта поліції разом із іншими чотирма співробітниками патрульної поліції у вересні поточного року було викрито "на гарячому" під час вчинення злочину. "Установлено, що упродовж декількох місяців, перевищуючи свої повноваження із застосуванням насильства, вказані правоохоронці систематично, за попередньою змовою між собою, здійснювали напади на подорожуючих громадян з метою пограбування", - зазначили у прокуратурі.
Як зазначається, підозрюваному, враховуючи його позицію у судовому засіданні, суд обрав запобіжний захід, не пов’язаний із позбавленням волі, а саме домашній арешт.
"Однак, незважаючи на неодноразові виклики слідчого, працівник поліції не з'являвся до прокуратури. У подальшому з’ясувалося, що підозрюваний взагалі не перебуває за адресою постійного проживання", - додали у прокуратурі.
Вказано, що наразі місцезнаходження підозрюваного невідоме, що може свідчити про його намагання ухилитися від кримінальної відповідальності за вчинені злочини
"Зважаючи на викладене, прокуратурою вказану особу оголошено у розшук та отримано дозвіл суду на його затримання та доставку у судове засідання для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою", - вказали у прокуратурі.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури міста.
Нагадаємо, у Слов’янську біля вокзалу затримали чоловіка із гранатою.