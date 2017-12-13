В Киеве объявили в розыск подозреваемого в грабежах на вокзале полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокуратура объявила в розыск полицейского, который подозревается в совершении серии грабежей на столичном вокзале, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"По постановлению столичной прокуратуры объявлен в розыск работник патрульной полиции, который обоснованно подозревается в совершении серии грабежей во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала города Киева", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 27-летний лейтенант полиции вместе с другими четырьмя сотрудниками патрульной полиции в сентябре текущего года был разоблачен "на горячем" во время совершения преступления. "Установлено, что в течение нескольких месяцев, превышая свои полномочия с применением насилия, указанные правоохранители систематически, по предварительному сговору между собой, совершали нападения на путешествующих граждан с целью ограбления", - отметили в прокуратуре.
Как отмечается, подозреваемому, учитывая его позицию в судебном заседании, суд избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно домашний арест.
"Однако, несмотря на неоднократные вызовы следователя, работник полиции не появлялся в прокуратуру. В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый вообще не находится по адресу постоянного проживания", - добавили в прокуратуре.
Указано, что сейчас местонахождение подозреваемого неизвестно, что может свидетельствовать о его попытках уклониться от уголовной ответственности за совершенные преступления
"Учитывая изложенное, прокуратурой указанное лицо объявлено в розыск и получено разрешение суда на его задержание и доставку в судебное заседание для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - указали в прокуратуре.
Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры города.
Напомним, в Славянске у вокзала задержали мужчину с гранатой.