В Донецкой области с погоней и стрельбой задержали двоих вымогателей

Как отмечается, 11 декабря в полицию обратился 24-летний местный житель с сообщением о том, что малознакомые мужчины с угрозами применения насилия вымогают у него денежные средства. И если сначала он "откупался" от них за 500 грн, то последний раз они потребовали оплатить им 5 тыс. грн.

Уже 13 декабря, когда потерпевший передал мужчинам часть денег в сумме 2 тыс. грн, при задержании полицией они попытались скрыться с места преступления на автомобиле "ВАЗ-2108". Однако, оказавшись заблокированными автомобилем полиции и врезавшись в другой автомобиль, были вынуждены бежать.

Для их задержания работники полиции применили травматическое оружие, оснащенное резиновыми пулями, в результате чего один из правонарушителей, 34-летний неоднократно судимый житель Славянска, получил травматические ранения обеих ног и был доставлен в травматологическое отделение городской больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве объявили в розыск подозреваемого в грабежах на вокзале полицейского

При осмотре автомобиля изъяты денежные средства в сумме 2 тыс. грн, нож, телескопическую дубинку и предмет, похожий на пневматический пистолет. Принадлежность указанных вещей устанавливается.

Сейчас обоих мужчин задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Славянская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ноябре полиция задержала 42 высокопоставленных чиновников-взяточников.