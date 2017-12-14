Убийцу бойца АТО приговорили к 13 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Убийцу военнослужащего в Донецкой области приговорили к 13 годам за решеткой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемый в мае 2015 года распивал спиртные напитки в компании двух мужчин, один из которых в звании майора Вооруженных сил Украины принимал участие в проведении АТО на территории Донецкой области.
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Как отмечается, будучи в нетрезвом состоянии, мужчины сели в автомобиль марки "ВАЗ-2107", где между ними возник конфликт, в ходе которого осужденный стал душить 33-летнего военнослужащего сначала руками, а потом - ремнями безопасности. Удостоверившись в том, что последний не дышит, товарищи вытащили убитого из машины и оставили у забора, при этом завладев табельным оружием майора - пистолетом Макарова, добавили в прокуратуре.
На суде обвиняемый свою вину не признал, но собранные во время досудебного следствия доказательства опровергли его показания.
Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия) УК Украины, и приговорили к 13 годам лишения свободы.
В отношении другого участника убийства материалы выделены в отдельное уголовное производство.
Напомним, россиянина, который воевал на стороне боевиков "ЛНР", приговорили к 15 годам заключения.