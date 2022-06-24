За три месяца широкомасштабной войны украинские фермы потеряли 50 тысяч коров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала агрессивной войны рф против Украины молочно-товарные фермы потеряли не менее 50 тыс. коров. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, оценочная стоимость погибших домашних животных на 8 июня составляет более 136 млн дол.
В ведомстве отмечают, что животные погибают не только в результате активных боевых действий, но и из-за ряда ограничений в кормлении, содержании и ветеринарном обеспечении. Ориентировочное количество погибших животных в пострадавших районах составляет 92 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 42 тыс. овец и коз, 258 тыс. свиней и более 5,700 тыс. птиц.
Цитата
“По оптимистическому сценарию до конца года промышленный сектор может потерять 70 тыс. коров, по пессимистическому — более 100 тыс. коров, в зависимости от ситуации на фронте и деоккупации украинских территорий”, — подчеркнули директор ассоциации Анна Лавренюк.
В общем, около 800 промышленных молочно-товарных ферм пострадали от войны. Сельскохозяйственные предприятия на прифронтовых и оккупированных территориях сократили надои более чем на 50%. Регионы, где ситуация относительно стабильна и безопасна, в начале войны также просели в надоях из-за разрушения цепей поставок.
По мнению генерального директора, благодаря этому поставки на переработку от промышленных ферм в этом году будут на уровне 2 млн тонн (для сравнения — 2750,4 тыс. т в 2021 г.).
Напомним
украинским аграриям уже удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами. По его словам, эти средства пошли на помощь для более 10 тысяч сельхозпроизводителей.