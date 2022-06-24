За три месяца широкомасштабной войны украинские фермы потеряли 50 тысяч коров

ukru
13:44 • 35449 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 60560 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 55658 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 34455 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 62255 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 61158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 101847 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117647 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125707 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113051 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 50216 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 44942 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 48056 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 40642 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 29253 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 101856 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 103510 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243978 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 273712 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 40642 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117649 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104752 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122434 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124794 просмотра
Актуальное
За три месяца широкомасштабной войны украинские фермы потеряли 50 тысяч коров

За три месяца широкомасштабной войны украинские фермы потеряли 50 тысяч коров

Киев • УНН

 • 189985 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала агрессивной войны рф против Украины молочно-товарные фермы потеряли не менее 50 тыс. коров. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, оценочная стоимость погибших домашних животных на 8 июня составляет более 136 млн дол.

В ведомстве отмечают, что животные погибают не только в результате активных боевых действий, но и из-за ряда ограничений в кормлении, содержании и ветеринарном обеспечении. Ориентировочное количество погибших животных в пострадавших районах составляет 92 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 42 тыс. овец и коз, 258 тыс. свиней и более 5,700 тыс. птиц.

Цитата

“По оптимистическому сценарию до конца года промышленный сектор может потерять 70 тыс. коров, по пессимистическому — более 100 тыс. коров, в зависимости от ситуации на фронте и деоккупации украинских территорий”, — подчеркнули директор ассоциации Анна Лавренюк.

В общем, около 800 промышленных молочно-товарных ферм пострадали от войны. Сельскохозяйственные предприятия на прифронтовых и оккупированных территориях сократили надои более чем на 50%. Регионы, где ситуация относительно стабильна и безопасна, в начале войны также просели в надоях из-за разрушения цепей поставок.

По мнению генерального директора, благодаря этому поставки на переработку от промышленных ферм в этом году будут на уровне 2 млн тонн (для сравнения — 2750,4 тыс. т в 2021 г.).

Напомним

украинским аграриям уже удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами. По его словам, эти средства пошли на помощь для более 10 тысяч сельхозпроизводителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы