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За три місяці широкомасштабної війни українські ферми втратили 50 тисяч корів

За три місяці широкомасштабної війни українські ферми втратили 50 тисяч корів

Київ • УНН

 • 189990 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку агресивної війни рф проти України молочно-товарні ферми втратили щонайменше 50 тис. корів. Про це повідомляє Асоціація виробників молока, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, оціночна вартість загиблих свійських тварин станом на 8 червня становить понад 136 млн. дол.

У відомстві зазначають, що тварини гинуть не лише внаслідок активних бойових дій, а й через низку обмежень в годівлі, утриманні і ветеринарному забезпеченні. Орієнтовна кількість загиблих тварин в постраждалих районах становить 92 тис. голів великої рогатої худоби, а також 42 тис. овець і кіз, 258 тис. свиней та понад 5,700 тис. птиці.

Цитата

“За оптимістичним сценарієм до кінця року промисловий сектор може втратити 70 тис. корів, за песимістичним — понад 100 тис. корів, залежно від ситуації на фронті і деокупації українських територій”, — підкреслили директор асоціації Ганна Лавренюк.

Загалом, близько 800 промислових молочнотоварних ферм постраждали від війни. Сільськогосподарські підприємства на прифронтових та окупованих територіях скоротили надої на понад 50%. Регіони, де ситуація відносно стабільна і безпечна, на початку війни також суттєво просіли в надоях через руйнування ланцюгів поставок.

На думку генеральної директорки, завдяки цьому поставки на переробку від промислових ферм цьогоріч будуть на рівні 2 млн. тонн (для порівняння — 2750,4 тис. т у 2021 р.).

Нагадаємо

Українським аграріям вже вдалося засіяти понад 10 млн гектарів ярими культурами. За його словами, ці кошти пішли на допомогу для більш ніж 10 тисяч сільгоспвиробників.

Українські Національні Новини

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