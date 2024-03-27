За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей

За три месяца украинцы уже более 30 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в приложении "Дія". Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Уже 30 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через Дію за 3 месяца работы услуги. Это - самая популярная сервисная услуга, которую мы запустили в сотрудничестве с Минцифрой - рассказал Клименко.

По его словам, благодаря этой функции прямо в смартфоне можно купить или продать машину, мотоцикл или мопед.

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Дополнение

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что эта функция не только проста, но и невероятно безопасна.

Реестр транспортных средств проверяет авто перед продажей по базам данных и другим реестрам. Он быстро отказывает, если машина в розыске, украдена, арестована или если ее пытается продать человек, который находится в розыске или с поддельными документами - рассказал Федоров.

По его словам, за три месяца работы услуги Дия не дала продать:

два угнанных автомобиля;

241 арестованное авто;



19 авто, находящихся в розыске.



Кроме того, "Дія" не дала перерегистрировать 510 авто, потому что владелец или покупатель был в розыске Нацполиции.

Напомним

В декабре прошлого года в "Дії" заработала услуга перерегистрации автомобилей, что позволит покупать и продавать авто онлайн,