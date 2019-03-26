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За три дня до выборов опубликуют результаты опроса относительно электоральных предпочтений

Киев • УНН

 • 13269 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. За три дня до выборов президента Украины еще опубликуют результаты социологического опроса относительно электоральных предпочтений. Об этом корреспонденту сообщили УНН в фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

За три дня до выборов опубликуют результаты опроса относительно электоральных предпочтений

"Будут результаты опроса 28 марта", - отметили в фонде.

При этом в организации уточнили, что анонс и непосредственно результаты опроса электронных предпочтений будут опубликованы на сайте и в соцсетях фонда.

Напомним, в день первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019, Национальный экзит-пол будут проводить на выходе из избирательных участков три социологические центры.

Организаторы проекта "Национальный экзит-пол-2019" обратятся с официальным заявлением в Министерство внутренних дел по защите интервьюеров во время проведения опроса на выборах 31 марта.

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