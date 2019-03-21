Три соціологічні центри проведуть екзит-пол на виборах 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У день першого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року, Національний екзит-пол проводитимуть на виході із виборчих дільниць три соціологічні центри. Про це розповіла директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Екзит-пол – це невід'ємний компонент будь-яких демократичних виборів. Це не просто умова нічних ток-шоу, це форма контролю громадськості над чесністю та об’єктивністю виборів. Ми вже в 15 раз будемо проводити (екзит-пол – ред.) Фондом "Демократичні ініціативи". Ми починали ці процеси ще у 1998 році і проводили екзит-поли на всіх виборах України”, - зазначила вона.
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За її словами перші результати екзит-полу на виборах президента України будуть оголошені о 12 годині, а остаточні – о 23 годині 31 березня.
“Вперше ми зберемося о 12 годині. Буде проаналізований сам процес наскільки він йде нормально, чи є якісь перепони. О 19:45 – розпочнеться оголошення результатів (опитування – ред.) за 18 годину. Остаточні результати будуть о 23 годині”, - розповіла Бекешкіна.
Водночас генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що буде проведено дві вибірки.
Зазначається, що вибірка буде двоетапною. Зокрема, на першому етапі у кожній області обирається кількість дільниць у відповідності до відсотку виборців у цій області. Самі дільниці обиратимуться у випадковий спосіб.
На другому етапі опитуються виборці на виході з виборчих дільниць. Результати декілька разів на день передаватимуться в центральні офіси соціологічних компаній. Результати опитування будуть представлені в загальнонаціональному масштабі та в розрізі чотирьох регіонів – Західний, Центральний, Південний та Східний.
Опитування буде проведено на 400 виборчих дільницях (по 200 для кожної соціологічної компанії). Опитати планується близько 17 тис. респондентів. На кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 особи, а усього буде задіяно близько 1 тис. інтерв’юерів.
Як повідомляв УНН, майже 70% українців не вірять у чесність виборів – соцопитування.