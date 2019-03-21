Три соціологічні центри проведуть екзит-пол на виборах 31 березня

КИЇВ. 21 березня. УНН. У день першого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року, Національний екзит-пол проводитимуть на виході із виборчих дільниць три соціологічні центри. Про це розповіла директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.