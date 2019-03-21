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Майже 70% українців не вірять у чесність виборів - соцопитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За даними опитування майже 70% українців не вірять, що вибори президента будуть проведені чесно. Про це розповіла директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна під час прес-конференції, передає УНН.

Майже 70% українців не вірять у чесність виборів - соцопитування

“Згідно з нашим опитуванням, майже 70 % громадян не вірять в те, що вибори будуть чесними. Тому дуже потрібне таке об’єктивне, відкрите дослідження, яке буде показувати наскільки був об’єктивно проведений підрахунок голосів”, - розповіла вона.

Згідно з цими даними у чесність президентських виборів вірить лише 17% українців, ще 40% певні, що вибори будуть не дуже чесними, а 29% певні, що вибори будуть не чесними зовсім.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. На сайті фонду було опубліковане 4 вересня 2018 року. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування представлене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва в рамках програми “Програми сприяння громадській активності „Долучайся!“, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст дослідження є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування, зокрема, фінансується за проектом МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Нагадаэмо, невідомі особи від імені громадянської мережі "ОПОРА" опитували виборців та залякували їх по телефону.

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