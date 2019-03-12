Невідомі від імені "ОПОРИ" опитували виборців та залякували їх по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Невідомі особи від імені громадянської мережі "ОПОРА" опитували виборців та залякували їх по телефону. Про це заявила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає УНН.
"Сьогодні до Civil Network OPORA почала надходити інформація про фейкові обдзвони виборців, які проводяться, начебто, від імені нашої організації щодо електоральних вподобань громадян та з залякуванням виборців. Офіційно хочу заявити, що це чергова спроба маніпуляції. ОПОРА не проводить жодних опитувань ані методом телефонних інтерв'ю, ані особистих анкетувань", - зазначила Айвазовська.
На її думку, невстановлені особи намагаються нанести шкоду діловій репутації організації та використати її ім’я, з метою впливу на громадян.
Нагадаємо, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 160 повідомлень про порушення виборчого законодавства.