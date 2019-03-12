Вибори-2019: на Київщині зареєстрували 160 повідомлень про порушення

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КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку передвиборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 160 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це поінформував начальник поліції столичної області Дмитро Ценов, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"З початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 160 звернень про порушення виборчого законодавства", – повідомили у прес-службі з посиланням на слова Ценова.

Загалом же поліцейські склали 21 адмінпротокол за ч. 2 ст. 212-13, за ч.2 ст. 212-14 КУпАП та по одному протоколу за ст. 173 та за ст. 183 КУпАП. Їх матеріали направили до суду для прийняття рішення.

"Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права", – додали в поліції.

Нагадаємо, у зв’язку з порушеннями виборчого законодавства з початку передвиборчої кампанії поліцією відкрито 142 кримінальні провадження.

З початку виборчої кампанії у столиці правоохоронці зафіксували 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Українські Національні Новини

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