У Києві зафіксовано 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку виборчої кампанії у столиці правоохоронці зафіксували 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Столичні правоохоронці зафіксували 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Загалом із початку виборчої кампанії київські поліцейські склали 48 адміністративних матеріалів та розслідують 27 кримінальних проваджень”, — йдеться в повідомленні.
Так, за інформацією правоохоронців, найбільшу кількість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом — 10, було складено на території Подільського району столиці. У Дніпровському районі міста зафіксовано 9 фактів, у Голосіївському — 6, в Оболонському — 5, у Солом’янському — 4, у Шевченківському, Печерському, Деснянському та Дарницькому — по 3 такі події, а у Святошинському районі — 2.
“Усі повідомлення, які надходить на лінію 102, ретельно перевіряються. Більшість із них були розглянуті відповідно до Закону України „Про звернення громадян“. Утім складено 48 адмінматеріалів та зареєстровано 27 кримінальних проваджень щодо порушень правил передвиборчої агітації. Усі поліцейські Києва чітко проінструктовані і насамперед працюють над попередженням таких порушень, а у випадку їх вчинення — негайно реагують і припиняють їх”, — сказав начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
Також у поліції зазначили, що, задля забезпечення громадського порядку та безпеки під час передвиборчої кампанії та у день виборів на належному рівні, столичні правоохоронці проходять відповідний курс тренінгів та відпрацьовують типові ситуації, які можуть виникнути на виборчих дільницях.
Поліцейські нагадали, що за порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, та закликають громадян повідомляти за номером 102 про ймовірні порушення виборчого процесу.
Як повідомляв УНН, упродовж триденних вихідних, з 8 по 10 березня, до поліції надійшло 103 повідомлення про порушення виборчого законодавства.