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В Киеве зафиксировано 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства

В Киеве зафиксировано 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 8485 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала избирательной кампании в столице правоохранители зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"Столичные правоохранители зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего с начала избирательной кампании киевские полицейские составили 48 административных материалов и расследуют 27 уголовных производств", - говорится в сообщении.

Так, по информации правоохранителей, наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательным процессом - 10 были составлены на территории Подольского района столицы. В Днепровском районе города зафиксировано 9 фактов, в Голосеевском - 6, в Оболонском - 5, в Соломенском - 4, в Шевченковском, Печерском, Деснянском и Дарницком - по 3 такие события, а в Святошинском районе - 2.

"Все сообщения, что поступают на линию 102, тщательно проверяются. Большинство из них были рассмотрены в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан". Впрочем составлено 48 админматериалов и зарегистрировано 27 уголовных производств по нарушениям правил предвыборной агитации. Все полицейские Киева четко проинструктированы и прежде всего работают над предупреждением таких нарушений, а в случае их совершения - немедленно реагируют и прекращают их", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Также в полиции отметили, что для обеспечения общественного порядка и безопасности во время предвыборной кампании и в день выборов на должном уровне, столичные правоохранители проходят соответствующий курс тренингов и отрабатывают типичные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках.

Полицейские напомнили, что за нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность, и призывают граждан сообщать по телефону 102 о вероятных нарушениях избирательного процесса.

Как сообщал УНН, в течение трехдневных выходных, с 8 по 10 марта, в полицию поступило 103 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

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